Prorrogan el Ahora Pan

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, anunció este lunes la prórroga del programa provincial Ahora Pan hasta el 15 de diciembre de 2025. A través de esta herramienta, el kilo de pan francés o similar seguirá con un valor de referencia de $2.500, un costo que se mantiene desde septiembre en las panaderías adheridas.

Una vez que llegue la fecha, las condiciones del programa —que tenía vigencia hasta el pasado sábado—, serán revisados por el Gobierno provincial en conjunto con las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos.

Safrán celebró el constante “compromiso” y el “diálogo” con las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos de Misiones para “aplicar las modificaciones necesarias que permitan seguir sosteniendo” el Ahora Pan.

Y sostuvo que, con este beneficio directo a las familias, “Misiones continúa siendo una de las provincias con el precio del pan más bajo a nivel país”.

El listado de panaderías y comercios adheridos en toda la Provincia está disponible en la web ahora.misiones.gob.ar.