martes, noviembre 18, 2025
Martes con inestabilidad en el norte y centro de la provincia

La jornada comienza inestable en el norte y centro de la provincia, condición que se mantendrá hasta el mediodía.

Una zona de baja presión favorecerá la presencia de lluvias y lloviznas durante la madrugada y gran parte de la mañana, con una mejora progresiva hacia la tarde. En el sur provincial, el cielo se mantendrá con menor nubosidad desde temprano y se prevé que quede despejado durante la tarde. El ambiente será fresco a templado, acompañado por vientos provenientes del oeste.

Se estiman precipitaciones entre 2 y 10 milímetros para el norte y parte del centro, con una probabilidad de lluvia del 10 al 40 %. La presencia de nieblas o neblinas será baja.

Los vientos soplarán desde el sur, suroeste y oeste, con velocidades de 1 a 15 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire será buena.

La temperatura máxima de la provincia ascenderá a 26 °C en Eldorado, mientras que la mínima se registrará en 12 °C en Bernardo de Irigoyen.

