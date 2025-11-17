lunes, noviembre 17, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Passalacqua trasladó el asueto por el natalicio de Andrés Guacurarí al 1 de diciembre

Argenta Plus

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto Nº 2329, mediante el cual se traslada el asueto provincial por el natalicio del Comandante General Andrés Guacurarí y Artigas del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.

La decisión se enmarca en las leyes que reconocen la fecha como Fiesta Cívica Provincial, destacando el valor histórico de Andrés “Andresito” Guacurarí y Artigas y el protagonismo de la población indígena en el proceso emancipador sudamericano.

El decreto invita a los poderes Judicial y Legislativo, así como al Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con presencia en Misiones, a adherirse a la medida.

También te puede gustar

Martín Llaryora se adjudicó la victoria en Córdoba

Argenta Plus

Desde abril, eliminan el cobro de peajes en las rutas 12 y 14

Argenta Plus

Tragedia: Se estrelló el avión que transportaba al equipo de Chapecoense de Brasil

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *