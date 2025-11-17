lunes, noviembre 17, 2025
Advierten que el litro de combustible podría llegar a 2 mil pesos

Debido a los constantes ajustes de precios en todo el país, en las estaciones de servicio de Posadas volvieron a subir los precios de los combustibles y se ubican prácticamente en los 2 mil pesos por litro. Este aumento sostenido se replica en todas las petroleras de la capital.

En Axion, la nafta súper pasó de $1.639 a $1.669, un incremento de $30 que representa 1,8%. Llenar un tanque de 50 litros con este combustible cuesta ahora $ 83.450. La Quantium nafta trepó de $ 1.919 a $ 1.969, suma $ 50 y subió 2,6%, por lo que 50 litros demandan $ 98.450. El diésel común registró la variación más marcada en la estación, desde $ 1.773 a $ 1.842, un aumento de $ 69 (3,9%); llenar un tanque de 80 litros con ese producto implica $ 147.360. El Quantium diésel pasó de $ 1.979 a $ 1.999, $ 20 más y 1,0%, por lo que 80 litros equivalen a $ 159.920.

En la estación YPF ubicada en el centro de la capital, la nafta súper se ubicó en $ 1.639, desde $ 1.603 la semana pasada, lo que implica $ 36 de alza y 2,25%; 50 litros cuestan $ 81.950. La Infinia subió de $ 1.822 a $ 1.864, $ 42 adicionales y 2,31%, con un tanque de 50 litros valuado en $ 93.200. El Infinia diésel escaló de $ 1.855 a $ 1.903, $ 48 y 2,59%, de modo que 80 litros alcanzan $ 152.240.

En Shell, el escenario fue similar aunque con variaciones menores en algunos casos. La nafta súper subió de $ 1.660 a $ 1.678, $ 18 extra y 1,08%, por lo que llenar 50 litros exige $ 83.900. La V-Power nafta escaló de $ 1.927 a $ 1.950, $ 23 de diferencia y 1,19% -50 litros equivalen a $ 97.500-. La V-Power diésel pasó de $ 1.966 a $ 1.999, $ 33 y 1,68%; 80 litros con ese producto representan $ 159.920. El diésel Evolux registró un movimiento leve, de $ 1.728 a $ 1.731, $ 3 más y 0,17%, por lo que 80 litros salen $ 138.480. Los números muestran que, en apenas siete días, las subas oscilaron entre el 0,17% y el 3,9% según el producto y la estación.

Con los valores actuales, algunos combustibles ya rozan los $ 2.000 por litro: la V-Power diésel y el Quantium diésel se ubican en $ 1.999 en varias estaciones, mientras que otras versiones premium superan ampliamente los $ 1.900.

