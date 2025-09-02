La Justicia frenó la difusión de los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

La Justicia ordenó suspender de inmediato la difusión de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros integrantes del Gobierno. La decisión se tomó a partir de la denuncia formalizada por el propio Ejecutivo.

La resolución establece que ningún medio de comunicación, red social ni plataforma digital podrá reproducir ni difundir las grabaciones obtenidas dentro de la Casa Rosada. Según se indicó, el objetivo es preservar la institucionalidad y evitar la circulación de material cuya obtención y publicación son cuestionadas en el expediente judicial.

La medida judicial se da en un contexto de fuerte repercusión política. La oposición, a través de sus bloques legislativos, intensificó la presión en el Congreso y avanzó con pedidos de citación a Karina Milei en el marco del caso Libra y las grabaciones que salieron a la luz en los últimos días.

Con esta disposición, la discusión sobre el alcance legal y político de los audios filtrados seguirá en el centro de la agenda nacional.