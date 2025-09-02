Argentina se prepara para recibir a Venezuela

La Selección argentina comenzó este lunes sus entrenamientos de cara al partido del jueves ante Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo se reunió en el predio de Ezeiza, luego de un fin de semana marcado por la llegada de varios futbolistas convocados.

Entre los primeros en sumarse estuvieron Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian “Cuti” Romero. Sin embargo, todavía se espera la incorporación de otros jugadores que completarán la lista de Lionel Scaloni.

La principal expectativa giró en torno a Lionel Messi. El capitán arribó alrededor de las 16, pocas horas después de disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami. Su equipo cayó frente a Seattle Sounders, pero el rosarino viajó rápidamente para sumarse a la preparación albiceleste.

Aunque no se confirmó su titularidad frente a la Vinotinto, se estima que jugará algunos minutos. Este encuentro podría significar su último partido oficial con la camiseta de la Selección en territorio argentino, lo que genera una enorme expectativa entre los hinchas.

Según el cronograma publicado por la AFA, el plantel trabajó este lunes desde las 18 con un grupo reducido. Los entrenamientos más completos llegarán el martes, cuando ya estén presentes todos los futbolistas convocados. El miércoles se realizará la última práctica de la semana, por la tarde, donde se definirá el equipo titular que enfrentará a Venezuela el jueves a las 20.30, en el estadio Monumental.

El calendario continúa la próxima semana, ya que la Selección viajará a Quito para enfrentar a Ecuador el martes 9 de septiembre. Ese encuentro marcará el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo dirigido por Scaloni ya aseguró su clasificación al Mundial y también el primer puesto de la tabla. Con 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y tres derrotas, Argentina se mantiene como líder absoluto. Su escolta, Ecuador, quedó a diez unidades, por lo que la Albiceleste terminará en lo más alto de la clasificación por segunda vez consecutiva.