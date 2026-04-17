Denuncia: Peyer retomó la intendencia de Caraguatay

El intendente de Caraguatay, Mario Peyer, retomó este jueves sus funciones al frente del municipio, luego de concluir la licencia que había solicitado en el marco de una causa judicial que continúa en trámite.

El jefe comunal se presentó en horas de la mañana en la sede municipal para reasumir formalmente el cargo, tras haber permanecido apartado de sus funciones durante aproximadamente un mes. Durante ese período, la administración local estuvo a cargo de la intendenta interina, Norma Gularte.

Peyer no se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo, por lo que su regreso se da en términos administrativos una vez cumplido el plazo de la licencia solicitada.

En paralelo, el intendente fue indagado en las últimas horas por el juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una empleada municipal. Durante su declaración, Peyer rechazó las acusaciones y presentó su versión de los hechos.

La causa se encuentra en etapa de investigación y aún restan algunas pericias, incluyendo análisis del Cuerpo Médico Forense.

En ese sentido, trascendió que los primeros informes técnicos realizados sobre teléfonos y computadoras secuestradas no habrían arrojado elementos vinculantes con la denuncia.

Con este escenario, Peyer volvió a quedar al frente del Ejecutivo municipal, tras lo que consideraron como una intervención «bochornosa» por parte de la Libertaria Gualarte.

Asimismo, la comunidad de Caraguatay se acercó espontáneamente hasta la Municipalidad para acompañar el regreso del jefe comunal.