El Parque Iguazú refuerza controles de velocidad para proteger la fauna

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir el impacto del tránsito vehicular sobre la fauna silvestre, el Parque Nacional Iguazú incorporó nuevos dispositivos electrónicos de control de velocidad que serán utilizados por el Cuerpo de Guardaparques Nacionales durante los procedimientos de fiscalización.

Estos equipos permitirán intensificar los controles en las rutas y caminos que atraviesan el área protegida, donde rigen límites de velocidad estrictos. La velocidad máxima permitida es de 60 km/h en las rutas internas del Parque Nacional, mientras que en los tramos con mayor circulación de animales silvestres el límite se reduce a 40 km/h.

Desde la administración del Parque recordaron que el atropellamiento de fauna constituye una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en áreas naturales protegidas, por lo que el respeto de las normas de tránsito resulta fundamental para la conservación del patrimonio natural.

La incorporación de estos dispositivos forma parte de una estrategia integral orientada a generar mayor conciencia entre los visitantes y conductores, promover una circulación responsable y garantizar la protección de las especies que habitan el Parque Nacional Iguazú, uno de los ecosistemas más valiosos de la región.