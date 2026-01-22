Alerta máxima por incendios

La provincia atraviesa una temporada crítica de incendios, con un índice de peligro alto debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y ausencia prolongada de lluvias.

Este escenario incrementa de manera significativa las probabilidades de focos ígneos, tanto en áreas rurales como en zonas naturales protegidas. Uno de los recientes casos ocurrió este miércoles en el parque Teyú Cuaré, que afectó varios metros de pastizales en el ingreso, en jurisdicción de San Ignacio.

Desde los organismos de emergencia y protección ambiental advierten que, en contextos de riesgo elevado, cada acción individual puede marcar la diferencia. La mayoría de los incendios se originan por conductas humanas evitables, como la quema de residuos, el encendido de fogatas o el descarte irresponsable de colillas de cigarrillo.

Ante esta situación, se solicita a la población no prender fuego bajo ninguna circunstancia, no arrojar fósforos ni colillas, evitar fogatas en espacios naturales y no arrojar basura en rutas o caminos, ya que cualquier elemento inflamable puede convertirse en el inicio de un incendio de gran magnitud.

Las autoridades remarcan que la detección temprana es clave para contener el avance del fuego y minimizar los daños sobre el ambiente, la fauna, la flora y las comunidades cercanas. Por ello, ante la mínima señal de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al 911, permitiendo una rápida intervención de los equipos especializados.

La prevención y la responsabilidad colectiva resultan fundamentales para atravesar esta etapa de alto riesgo y proteger los recursos naturales de la provincia, cuyo impacto puede tardar décadas en recuperarse.