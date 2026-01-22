Las condiciones meteorológicas en Misiones se mantienen estables, con predominio de cielos despejados y una tendencia al aumento de las temperaturas. La presencia de un área de alta presión en la región asegura la ausencia de precipitaciones y limita la formación de nubosidad, generando un escenario propicio para el desarrollo de jornadas cálidas.

El ingreso de aire desde el sector noreste favorecerá el ascenso térmico hacia la tarde, dando lugar a temperaturas elevadas en gran parte del territorio provincial. No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 5 y el 15 %, mientras que la probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja.

Los vientos soplarán predominantemente del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h, aunque no se descarta la presencia de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. En cuanto a la calidad del aire, se reporta como buena en toda la provincia.

Respecto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 34 °C para la ciudad de Eldorado, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35 °C. En tanto, la mínima rondaría los 16 °C en Bernardo de Irigoyen.