jueves, septiembre 4, 2025
Lo último:
PolíticaUltimas Noticias

Stelatto reorganizó y achicó su Gabinete

Argenta Plus

La Municipalidad de Posadas dispuso la reorganización de su organigrama, implementando un rediseño de la estructura que reduce la cantidad de secretarías y traslada funciones a áreas con afinidad temática y operativa.

El reordenamiento simplifica la toma de decisiones, acorta circuitos administrativos y genera sinergias entre equipos, y como consecuencia reduce el número de direcciones generales y direcciones.

 

A partir de ahora, el municipio funcionará con siete secretarías: Salud, Deportes y Desarrollo Humano; Obras y Servicios Públicos; Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo; Cultura y Educación; Movilidad Urbana; Gobierno; y Planificación Estratégica y Territorial.

Este reordenamiento se implementará asegurando la continuidad de los servicios y de los canales de atención, priorizando el impacto positivo hacia los vecinos.

También te puede gustar

Por decreto, el Gobierno subió el Salario Mínimo, Vital y Móvil a $302.600

Argenta Plus

Dass paralizó su actividad por falta de insumos

Argenta Plus

Loan: pidieron el procesamiento para los siete detenidos

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *