Stelatto reorganizó y achicó su Gabinete

La Municipalidad de Posadas dispuso la reorganización de su organigrama, implementando un rediseño de la estructura que reduce la cantidad de secretarías y traslada funciones a áreas con afinidad temática y operativa.

El reordenamiento simplifica la toma de decisiones, acorta circuitos administrativos y genera sinergias entre equipos, y como consecuencia reduce el número de direcciones generales y direcciones.

A partir de ahora, el municipio funcionará con siete secretarías: Salud, Deportes y Desarrollo Humano; Obras y Servicios Públicos; Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo; Cultura y Educación; Movilidad Urbana; Gobierno; y Planificación Estratégica y Territorial.

Este reordenamiento se implementará asegurando la continuidad de los servicios y de los canales de atención, priorizando el impacto positivo hacia los vecinos.