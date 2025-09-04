Misiones bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el sur y centro de Misiones para hoy, con pronóstico de tormentas fuertes, ráfagas, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El organismo informó que el fenómeno se concentrará en horas de la mañana e incluye precipitaciones intensas en cortos períodos, lo que podría generar interrupciones momentáneas en la vida cotidiana y eventuales cortes de energía.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, no sacar residuos ni objetos que obstruyan desagües, y evitar refugiarse bajo árboles o postes eléctricos.

La advertencia se extiende a otras provincias del nordeste argentino, como Corrientes, Chaco y Formosa, donde también se esperan tormentas de intensidad. En paralelo, otras regiones del país están bajo aviso por fuertes vientos.

El SMN seguirá monitoreando la evolución de las condiciones climáticas durante la jornada e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a actuar con prudencia ante la posibilidad de fenómenos severos.