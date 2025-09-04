La Selección Argentina recibe hoy a Venezuela por las Eliminatorias

El entrenador Lionel Scaloni tendría solo una duda en el once de la Selección Argentina para recibir a Venezuela, este jueves desde las 20.30 y en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias.

El gran interrogante luego de la última práctica en el predio de Ezeiza pasa por el tercer mediocampista y Scaloni probó con tres futbolistas para acompañar a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, fijas ante Venezuela.

Cuando se especulaba que Gio Lo Celso podía ocupar un lugar en el mediocampo ante la ausencia de Enzo Fernández (suspendido) y Alexis Mac Allister (hoy tuvo su primer entrenamiento), en el ensayo de este miércoles fue Nicolás Paz quien comenzó como titular junto a De Paul y Paredes.

Scaloni, además, probó otra dos alternativas en ese lugar: Franco Mastantuono y Nicolás González. Igualmente, hoy Paz parece tener ventaja sobre el resto para ser titular frente a Venezuela. A su vez, el DT no descarta al flamante refuerzo del Atlético de Madrid como alternativa a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo (ya jugó en esa posición en otras oportunidades).

El otro que se había mencionado y que por el momento arrancaría en el banco de suplentes es Giuliano Simeone, quien en el último tiempo ganó terreno en la consideración del entrenador de la Selección Argentina.

En tanto, el interrogante que parece haberse confirmado luego de la última práctica tiene que ver con la delantera de la Selección Argentina.

Con Lionel Messi como fija y Julián Alvarez hoy por sobre Lautaro Martínez para jugar de 9, había que conocer si la Araña y el Toro podían compartir cancha o Scaloni optaba por otra alternativa, que fue lo que finalmente decidió ya que jugará Thiago Almada.

En la defensa, por su parte, Nicolás Otamendi pese a no haber entrenado a la par el martes será titular junto a Cristian Romero y en los laterales estarán Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico (o Nico González).

En definitiva, la Selección Argentina tendrá a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Nico González); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.