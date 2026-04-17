viernes, abril 17, 2026
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Jueves inestable en Misiones

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Se esperan precipitaciones leves, con acumulados entre 2 y 5 milímetros, mientras que la mejora llegaría de forma definitiva a partir de la tarde, avanzando de sur a norte.

Además, habrá alta presencia de nieblas y neblinas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y caminos.

Los vientos serán leves a moderados del norte, rotando al noroeste, con ráfagas de hasta 40 km/h. En cuanto a las temperaturas, no se prevén grandes cambios: la máxima alcanzaría los 28°C en Iguazú, con sensación térmica de 31°C, mientras que la mínima rondaría los 18°C en San Vicente.

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