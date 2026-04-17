Fin de semana con buen tiempo en Misiones

El pronóstico meteorológico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días en la provincia, con estabilidad atmosférica y ausencia de lluvias. Según el informe oficial, el ingreso de aire más frío y seco favorecerá un marcado descenso de las temperaturas, especialmente durante las noches.

Para este viernes, el cielo se presentará con nubosidad variable pero con buen tiempo generalizado. Los vientos del suroeste impulsarán una disminución de la humedad y provocarán que las temperaturas mínimas se registren hacia la noche. No se esperan precipitaciones y la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos. La máxima alcanzaría los 28 °C en Iguazú, mientras que la mínima descendería a 15 °C en San Pedro.

El sábado continuará el predominio del sol en toda la provincia, con cielo mayormente despejado gracias a la persistencia del sistema de alta presión, que inhibe la formación de nubes. Se prevé la presencia de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad.

Las temperaturas se mantendrán similares, con máximas de hasta 28 °C en Montecarlo y mínimas nuevamente en torno a los 15 °C en San Pedro.

En tanto, el domingo se presentará despejado en el sur y con algo más de nubosidad en las zonas centro y norte. Las condiciones seguirán siendo estables, con baja humedad y sin lluvias. No se descartan bancos de niebla en áreas cercanas a ríos y arroyos.

Se esperan mañanas frescas y tardes agradables, con una máxima de 30 °C en Eldorado y una mínima de 15 °C en Leandro N. Alem.

De acuerdo al reporte de la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología provincial, las condiciones meteorológicas serán favorables para actividades al aire libre durante todo el fin de semana, aunque se recomienda precaución por la posible reducción de visibilidad en horas de la mañana.