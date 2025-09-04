jueves, septiembre 4, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Reprograman la prueba piloto de la estudiantina para el 11 de septiembre

Argenta Plus

Tras la suspensión de  la segunda prueba piloto de la Estudiantina 2025, se confirmó una nueva fecha para el evento de los estudiantes secundarios posadeños. Se celebrará el próximo jueves 11 de septiembre, asueto administrativo por el Día del Maestro.

De esta manera, los colegios tendrán la posibilidad de completar la instancia de ensayo de cara a los desfiles oficiales, en el marco de la tradicional fiesta de los estudiantes.

La  Asociación de Estudiantes Posadeños (APES) había anticipado que la “Segunda PP” se realizaría el sábado 6 de septiembre. Sin embargo, tras reuniones entre miembros de APES y la Municipalidad, se resolvió que tal evento este fin de semana sería inviable, por falta de personal de seguridad que pueda estar abocada a tal actividad.

También te puede gustar

«Récord de accidentes: «No hay una política de seguridad vial que priorice los controles»

Argenta Plus

Por el mal tiempo, se reprogramó la segunda prueba piloto de la Estudiantina en Posadas

Argenta Plus

Más de 500 jóvenes becados por el INYM en el ciclo 2023

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *