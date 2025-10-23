Comenzó el despliegue de urnas para las elecciones del domingo

A menos de una semana de las elecciones legislativas nacionales, Misiones ya comenzó el operativo de despliegue de urnas en todo el territorio provincial.

La logística, a cargo de la Secretaría Electoral de Misiones, se realiza con apoyo de las fuerzas federales y bajo un estricto esquema de control que busca garantizar la transparencia y seguridad del proceso.

Desde la base del Ejército Argentino en Posadas partieron los camiones con las urnas y el material electoral hacia los distintos municipios. El operativo se extenderá durante toda la semana para asegurar que, antes del fin de semana, cada establecimiento educativo cuente con los elementos necesarios para el acto electoral del domingo 26 de octubre.

Las tareas continuarán este martes desde las 6 de la mañana, en una provincia donde más de 970 mil misioneros están habilitados para votar en 458 escuelas distribuidas en los 78 municipios.

Además del traslado de urnas, se distribuyen padrones, útiles electorales y documentación destinada a las autoridades de mesa, priorizando la logística en zonas rurales o de difícil acceso.

Estreno de la Boleta Única de Papel (BUP)

Estas elecciones serán históricas para Misiones, ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel, un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias por una única hoja con todas las opciones electorales.

El votante deberá marcar su preferencia y firmar la boleta antes de introducirla en la urna. También cambia el espacio de votación: en lugar del cuarto oscuro, los electores ingresarán a salas con biombos, que garantizarán la privacidad del voto.