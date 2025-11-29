sábado, noviembre 29, 2025
Se viene la Feria Matear en Posadas

Este sábado se realizará en Posadas una nueva edición de la Feria Matear, evento que reúne a productores locales y promueve la difusión de distintas variedades de yerba mate.

Valeria Nahirñak, de la marca Lapacho Rosa, dialogó con Radio Social Club y destacó la importancia de participar para dar a conocer productos nuevos en el mercado: “Estar presente es la mejor forma de dar a conocer un producto chico y nuevo en el mercado”.

La productora resaltó que “en el mate está todo permitido, no hay límites para los gustos” y reflexionó sobre el año: “El 2025 fue un año complicado para todos los rubros, pero hay que ponerle ganas y salir a vender y mostrar el productor al consumidor”.

