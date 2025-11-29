sábado, noviembre 29, 2025
La provincia decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

Mediante el Decreto N° 2330, el gobernador de la provincia Hugo Passalacqua decretó asueto administrativo para la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre próximos, en el marco de las fiestas de Navidad y año nuevo.

“Que, la solemnidad que rodea estas celebraciones, constituyen tradicionalmente motivo de grandes festejos de confraternidad”, señala en Gobernador en el escrito en el cual también se puede leer que uno de los propósitos de los asuetos es “fortalecer los vínculos familiares y posibilitar el acercamiento de quienes por diversas causas se domicilian lejos de sus seres queridos”.

Asimismo el Gobernador invita a los Poderes Legislativo, Judicial, Entes Descentralizados y Organismos de la Constitución a adherirse al asueto.

