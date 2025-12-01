Un fuerte temporal causó caída de árboles y voladura de techos en Posadas

Un fuerte temporal de muy corta duración afectó este domingo a la ciudad de Posadas, dejando a su paso árboles caídos, calles anegadas y daños en estructuras del centro y varios barrios. El fenómeno comenzó de manera repentina pasadas las 15 horas y alcanzó su pico minutos antes de las 16, cuando ráfagas cercanas a los 80 km/h azotaron la ciudad.

Para el centro y sur de Misiones regía alerta amarilla, con mejoras previstas hacia la noche pero con posibilidad de chaparrones aislados.

Aunque la lluvia fue escasa y no superó los 6 milímetros, la violencia del viento generó múltiples complicaciones. El temporal provocó cortes temporales de tránsito, voladuras de techos y caída de ramas en distintos sectores de la capital provincial.

Uno de los incidentes más importantes ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y Andresito, donde un árbol de gran porte colapsó sobre la avenida y arrastró cables eléctricos, bloqueando por completo la circulación, en la zona conocida como monte «El Acuerdo».

En Belgrano y Junín también se reportaron voladuras y daños en viviendas, mientras que en pleno centro se desplomó un tinglado debido a la fuerza de las ráfagas de viento.