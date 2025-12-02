martes, diciembre 2, 2025
Arranca la semana con inestabilidad

El inicio de esta semana presenta un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Misiones, con lluvias y una tregua parcial a las temperaturas extremas que veníamos registrando. Para este lunes se espera una jornada inestable con precipitaciones y tormentas eléctricas que provocarán un descenso notable de las temperaturas.

La combinación de sistema de baja presión, corrientes de humedad en altura y el ingreso de un frente frío débil será la responsable del desarrollo de celdas de tormentas con variada intensidad y distribución irregular a lo largo del día, incluso con posibilidad de caída ocasional de granizo. La temperatura máxima rondará los 27 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima será de 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

Para el martes, la inestabilidad persistirá en las primeras horas, con abundante nubosidad y lluvias, especialmente en la zona norte, y tormentas aisladas. La mañana será templada y la tarde cálida. Un área de baja presión ligada a perturbaciones en niveles medios de la atmósfera propiciará esta situación.

Los vientos cambiarán del oeste en la mañana al sureste después del mediodía, con ráfagas entre 30 y 40 km/h. La calidad del aire seguirá siendo buena. La máxima estimada llegará a 31 °C en Posadas y la mínima a 16 °C, también en Bernardo de Irigoyen.

Para el miércoles se prevé un ambiente más estable y mayormente despejado, impulsado por un sistema de alta presión sobre el centro y norte del país. Será una jornada con temperaturas frescas a templadas en la mañana y cálidas a calurosas por la tarde. No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvia será muy baja, entre 5 y 15%.

La máxima se espera en 32 °C para Puerto Iguazú, mientras la mínima descenderá a 15 °C en Bernardo de Irigoyen.

