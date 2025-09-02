Chaparrones y temperaturas en ascenso

Este martes persistirá la humedad con lluvias de menor intensidad y chaparrones aislados en el sur y centro durante la madrugada.

Se espera una jornada cálida a calurosa, con una máxima de 31 °C en Puerto Iguazú y una mínima de 17 °C en Oberá. Las precipitaciones rondarían entre 2 y 5 milímetros.

El miércoles continuará la inestabilidad, con tormentas más concentradas en el sur misionero. La formación de una vaguada, junto al ingreso de humedad desde la cuenca amazónica, favorecerá el desarrollo de nubosidad y núcleos de tormentas puntuales. Se anticipa una máxima de 32 °C en Puerto Iguazú y una mínima de 18 °C en Apóstoles.