Demoraron a cinco auditores nacionales tras incidentes y agresiones en 25 de Mayo

Cinco personas contratadas por Nación para auditar pensiones no contributivas fueron demoradas este martes en Misiones, luego de protagonizar incidentes violentos en la localidad de 25 de Mayo.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía provincial, que logró interceptar a los sospechosos cuando intentaban salir de la zona en un Chevrolet Prisma gris.

Los detenidos fueron identificados como Luciano Mangone, Andrés Báez, Caín Iokich, Guadalupe Luján Guanes Texeira y Laura Báez, quienes quedaron alojados en la comisaría de Campo Grande a disposición de la Justicia. Según las filmaciones aportadas a la investigación, la principal señalada sería Laura Báez, aunque la orden judicial incluyó a todo el grupo hasta determinar responsabilidades.

El hecho ocurrió durante un operativo de auditorías de pensiones realizado en el salón parroquial de 25 de Mayo, en un contexto ya marcado por tensiones y denuncias por desorganización. Allí, el corresponsal de Crónica TV, Enrique Ortiz, resultó agredido mientras cubría la jornada.

El intendente de 25 de Mayo, Omar Pedro Wdowin, criticó con dureza el desarrollo del operativo: “Es una locura, es una falta de respeto de la gente de Buenos Aires hacia lo que están haciendo nuestra gente. Tenemos muchísima gente bajo el sol esperando a ser atendida, y ayer nos encontramos con este lío gigante”.

En paralelo, la titular del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, había advertido en días previos sobre la presencia de supuestos militantes libertarios sin formación profesional, que encabezaban estas auditorías en distintos municipios de la provincia.

Las autoridades provinciales confirmaron que continuarán recolectando pruebas y avanzarán con nuevos recursos judiciales para frenar lo que consideran procedimientos irregulares.