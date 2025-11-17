Hallaron el cuerpo del joven futbolista desaparecido en el río Paraná

Tras horas de intensa búsqueda, en la mañana de este lunes fue hallado sin vida Dilan González, el joven futbolista de 17 años del club Bartolomé Mitre, quien había desaparecido el domingo luego de sumergirse en aguas del río Paraná, en la zona conocida como Montecito de Villa Cabello, en Posadas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 6:30, cuando una patrulla fluvial de la Prefectura Naval Argentina, al mando del Oficial Auxiliar Nicolás Barrientos, divisó el cuerpo del joven y procedió a su recuperación en jurisdicción de la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I.

De inmediato, se dio intervención al personal de Policía Científica y al Médico Policial, quienes realizaron las tareas de extracción, reconocimiento y pericias en el lugar. También colaboraron efectivos de la Comisaría 12ª, encargados del resguardo perimetral, mientras que un equipo de psicología policial brindó contención a los familiares presentes en el sitio.

González, quien recientemente había sido anunciado como nuevo jugador de Vélez Sarsfield, había participado horas antes de su desaparición en el partido del plantel profesional de Mitre frente a Santa Ana, por la Liga Posadeña de Fútbol.