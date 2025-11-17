MATEAR, la fiesta del mate argentino, en Posadas

Más de 30 empresas y cooperativas con sus marcas, variedad de sabores e innovación, música en vivo y cientos de materos, provenientes de distintos lugares de la zona productora, confluirán en la tarde noche del sábado 29 de noviembre en el Parque Paraguayo de la ciudad de Posadas, en la feria MATEAR 2025, para celebrar el Día de la Infusión Nacional.

Organizado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con el auspicio de la Municipalidad de Posadas, MATEAR, ofrecerá ese día un mercado matero donde el público podrá conocer y disfrutar de una exquisita variedad en yerba mate: tradicional, suave, compuesta, para terere, saborizada; las que llevan sello como agroecológica, orgánica y biodinámica; despalada, barbacuá, de producción familiar, con innovaciones y certificadas de forma participativa en su elaboración. Todo esto, de la mano de los propios emprendedores. Además, en el lugar, donde también se realizará la Feria de Turismo de Misiones, habrá patio matero, complementos para disfrutar de la infusión, gastronomía, charlas con sommelier, música en vivo, artesanías y muchos otros productos.

Entre las marcas presentes estarán Don Bosco, Cachamai, Flor de Jardín, Principios, La Obereña, CBSé, Semeniuk, Orembaé, Kraus, Mateandote-Encanto, Federal, Jesper, Piporé, Aky, Selva Colorada, Indumar, Zapecá Yerba Mate de Selva, Amate, Romance, Mate Rojo, Andresito, Primicia, Angiru, Susurro Nativo, Progreso, Vezná, Tucanguá, Rosamonte, Secadero, y la emprendedora Norma Dynia con complementos para matear.

La entrada es gratuita, y de la misma manera, el INYM ofrece espacio sin costo para empresas, cooperativas y privados que deseen exponer y comercializar sus productos de yerba mate.

MATEAR es un evento del INYM que reúne en un solo predio, todos los años, a las diferentes marcas de Yerba Mate Argentina en el marco del Día de la Infusión Nacional.

Le fecha conmemorativa, que se celebra el 30 de noviembre, fue establecida por el Congreso de la Nación en honor al natalicio de Andrés Guacurarí, líder guaraní que promovió el cultivo y comercialización de la yerba mate.