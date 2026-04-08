El oficialismo busca aprobar la reforma de la Ley de Glaciares, este miércoles

El oficialismo avanzará este miércoles con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en una sesión especial convocada para las 15. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y propone flexibilizar restricciones para el desarrollo de actividades productivas en zonas periglaciares.

La estrategia del bloque de La Libertad Avanza apunta a garantizar el quórum y asegurar los votos necesarios para convertir el proyecto en ley sin introducir modificaciones. En ese sentido, se prevé que los legisladores oficialistas permanezcan en el Congreso desde el martes para ordenar la votación y evitar imprevistos durante el debate.

Según estimaciones internas, el oficialismo contaría con entre 130 y 134 votos afirmativos, sumando apoyos de bloques aliados como el PRO, sectores de la UCR, el MID y representantes de fuerzas provinciales. También se proyecta el acompañamiento de legisladores vinculados a provincias con fuerte actividad minera, lo que resulta clave para inclinar la balanza a favor de la iniciativa.

La discusión se dará en un contexto político tenso, atravesado por cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otras controversias que afectan al espacio libertario. Desde la oposición advierten sobre un intento de avanzar con rapidez en el tratamiento del proyecto y cuestionan el rol del Congreso en el proceso.

Uno de los principales focos de conflicto podría darse durante la sesión, donde sectores opositores buscarían introducir otros temas en la agenda, lo que podría complicar el desarrollo del debate. No obstante, el oficialismo confía en sostener la cohesión de sus aliados y lograr la aprobación definitiva de la norma en una jornada que se anticipa intensa.