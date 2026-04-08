Quiénes perciben la Ayuda Escolar

El Ministerio de Capital Humano aclaró que el refuerzo de la Ayuda Escolar Anual no consiste en un monto fijo de $85.000 para todos los beneficiarios, sino que se liquida de forma proporcional según el valor que cada titular percibe por la asignación.

El esquema establece que el monto adicional surge de la diferencia entre el tope de $85.000 y la suma correspondiente a la asignación escolar habitual. De este modo, el Estado busca garantizar un piso mínimo para el inicio del ciclo lectivo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 78/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se ratifica el carácter extraordinario y por única vez del refuerzo.

Según la normativa, “el pago del citado refuerzo se efectuará para cada beneficiario una única vez”, en el mismo mes en que se abona la asignación principal.

Quiénes pueden acceder

El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo y del Seguro de Desempleo, así como a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

El refuerzo corresponde al ciclo lectivo 2026 y se aplica desde marzo, hasta el próximo pago masivo de la prestación.