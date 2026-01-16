Nación aplicó actas a una aerolínea por cancelaciones de vuelos

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción contra la aerolínea Flybondi por la cancelación de vuelos comerciales sin aviso previo.

La medida se adoptó tras registrarse, además, numerosas quejas de pasajeros por presuntos incumplimientos contractuales, que podrían derivar en sanciones adicionales.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, indicó que la decisión se tomó en el marco de sus funciones como autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo.

Las denuncias de los usuarios fueron recepcionadas de manera gratuita a través del sitio oficial de la ANAC, ante lo que consideraron una vulneración de sus derechos como pasajeros.

Las actas de infracción constituyen constataciones formales realizadas por funcionarios habilitados y dan inicio a un sumario administrativo. En caso de comprobarse la responsabilidad de la empresa, el proceso puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Desde el organismo señalaron que la ANAC retomó el mecanismo de control y sanción que no se aplicaba de manera sistemática desde 2020. Indicaron que el objetivo central es garantizar la protección de los pasajeros y reducir el nivel de incumplimientos mensuales por parte de las aerolíneas.

En los últimos días, en plena temporada alta y durante el inicio de la segunda quincena de enero, más de 22.000 pasajeros se vieron afectados por cancelaciones de Flybondi. Entre el jueves pasado y el lunes 12, la empresa anuló 125 vuelos regionales. Solo el lunes se cancelaron 20 de los 76 vuelos programados, mientras que el domingo se suspendieron otros 20 sobre un total de 74. Además, este martes fueron cancelados 24 de los 47 vuelos previstos, generando demoras y largas esperas sin respuestas claras para los pasajeros.

Desde la empresa argumentaron que la programación se vio afectada por problemas operativos y de disponibilidad de flota. Aseguraron que la situación comenzaría a normalizarse en el transcurso de la semana, con la incorporación de cuatro aeronaves recientemente arribadas.