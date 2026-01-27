El nivel de morosidad alcanza un nuevo récord en los hogares argentinos

Por la crisis económica nacional, los indicadores de endeudamiento de los hogares mostraron un nuevo deterioro en noviembre del año pasado.

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), la morosidad de las financiaciones a las familias alcanzó el 8,8% del total de la cartera. Se trata de un aumento mensual que llevó el indicador a su nivel más alto desde 2010.

El avance estuvo explicado principalmente por el desempeño de los créditos destinados al consumo, en un contexto de mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”.

Este deterioro se dio en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre.

Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias era de 2,6% en noviembre de 2024, lo que implica que se triplicó en el último año.

El documento del BCRA señaló que el incremento de la mora no se limitó al segmento de las familias. En noviembre, el indicador correspondiente a las empresas también mostró un avance y se ubicó en 2,3%, con aumentos en todos los sectores económicos relevados.

No obstante, el nivel de incumplimiento entre los hogares continuó siendo significativamente más elevado que el observado en el segmento corporativo, según indica BAE Negocios.