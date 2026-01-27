Emiten alerta amarilla por las altas temperaturas

Las altas temperaturas, la escasa humedad y la persistencia de condiciones atmosféricas estables mantienen elevado el riesgo de incendios en Misiones, en un escenario que se ve reforzado por la alerta amarilla por calor extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para casi todo el territorio provincial, con excepción de una pequeña franja del norte.

El panorama combina jornadas sofocantes, ausencia de lluvias y focos ígneos registrados en distintos puntos de la provincia durante los últimos días, una situación que genera preocupación entre los organismos de emergencia y refuerza el llamado a extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y con abundante vegetación.

A este contexto se suma el Índice de Peligrosidad de Incendios elaborado por el Ministerio de Ecología de Misiones, que ubica actualmente a la provincia en nivel naranja, una categoría que indica riesgo alto y que exige especial atención ante cualquier actividad que pueda generar fuego. Este nivel se explica por la sequedad del ambiente, las temperaturas elevadas y la presencia de vientos que favorecen la rápida propagación de las llamas.

Los reportes meteorológicos anticipan la continuidad de jornadas muy calurosas, con nubosidad parcial, sin precipitaciones y con temperaturas máximas que rondarán los 35 y 36 grados en distintas localidades. La influencia de un sistema de alta presión inhibe la formación de lluvias y favorece un ascenso térmico progresivo, mientras que los vientos del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora, incrementan el peligro de incendios.

Incendios

Durante la última semana, los bomberos debieron intervenir en numerosos incendios de malezas y vegetación en distintos puntos de Misiones, lo que expone la vulnerabilidad del territorio frente a este tipo de episodios. En Posadas, un incendio de gran magnitud afectó cerca de 20 hectáreas en el barrio Itaembé Guazú y demandó varias horas de trabajo para controlar el avance de las llamas. De acuerdo con las primeras pericias, el foco se habría iniciado por la manipulación de encendedores por parte de menores.

En la misma jornada se registraron otros incendios en Garupá, tanto en un campo cercano a la avenida Del Té y la calle Cedros como en el barrio Santa Helena, donde se vieron afectadas unas seis hectáreas. Otro operativo de gran despliegue tuvo lugar en Santa Ana, cerca de la aldea Poty, donde un incendio de malezas y pinar alcanzó aproximadamente 20 hectáreas y requirió más de seis horas de intenso trabajo. La rápida intervención permitió evitar que el fuego avanzara hacia viviendas y sectores sensibles de la selva.

También se reportaron focos de menor escala en el acceso a Teyú Cuaré, en jurisdicción de San Ignacio; a la vera de la ruta nacional 12, en Puerto Piray; y en inmediaciones del Parque Industrial de Santa Ana. En todos los casos, las llamas fueron controladas sin que se registraran personas lesionadas.

Ante este escenario, desde la Provincia insisten en la necesidad de evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillos ni residuos encendidos en zonas con vegetación y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia ante la detección de humo o fuego