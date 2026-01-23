viernes, enero 23, 2026
Calor intenso y sin lluvias

La provincia de Misiones atravesará un fin de semana marcado por el tiempo estable, el aumento progresivo de las temperaturas y la ausencia de lluvias, de acuerdo al pronóstico oficial difundido por la Dirección General de Alerta Temprana.

Para este viernes, se prevé una jornada con sol entre pocas nubes y calor en ascenso hacia la tarde. La presencia de un sistema de alta presión favorecerá cielos mayormente despejados y condiciones secas en todo el territorio provincial. Los vientos soplarán variables, con predominio del norte y noroeste, y la temperatura máxima alcanzará los 34 °C en San Javier, mientras que la mínima será de 15 °C en San Pedro. No se esperan precipitaciones y la calidad del aire será regular.

El sábado 24  continuará el escenario de estabilidad, con una jornada calurosa y sin lluvias en toda la provincia. Las temperaturas serán templadas durante la mañana, pero registrarán un rápido ascenso a partir del mediodía, impulsadas por vientos del sector noreste. La máxima provincial se ubicará en torno a los 35 °C en Posadas, mientras que la mínima será de 17 °C en Bernardo de Irigoyen. La calidad del aire será buena y no se prevén fenómenos significativos.

En tanto, el domingo  se profundizará la tendencia al aumento térmico, con mucho calor durante la tarde y nubosidad parcial, sin previsión de lluvias. La influencia de una masa de aire cálido favorecerá un alza progresiva de las temperaturas, con una máxima estimada de 36 °C en Montecarlo y una mínima de 18 °C en Bernardo de Irigoyen. Los vientos serán variables, predominando del noreste, y la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

El informe fue elaborado por la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.

