Elevado riesgo de incendios en Misiones

En este marco, lo más preocupante para las autoridades es la escasez de humedad y la casi nula probabilidad de precipitaciones, que apenas ronda entre el 5% y el 15%. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, actuando como un propagador ideal para cualquier foco ígneo.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial instan a la población a extremar los cuidados y evitar cualquier tipo de quema, ya sea de residuos o en zonas rurales, dado que las condiciones actuales facilitan que el fuego se descontrole en cuestión de minutos.

Ante la detección de humo o llamas, se solicita a los ciudadanos comunicarse de manera inmediata con el 911. Además, se espera que las temperaturas continúen en ascenso durante los próximos días, manteniendo el estado de alerta ambiental en toda la tierra colorada.

