La empresa Dass habría despedido a más de 40 trabajadores

En las últimas horas más de 40 trabajadores -según trascendió- fueron despedidos de la empresa Dass.

Tras el cambio de gobierno en el 2023, y con la desregulación de las importaciones, la industria del calzado ha sufrido un fuerte impacto en Argentina. Dass es una de los empresas afectadas cerrando su planta de Coronel Suarez (Buenos Aires) y reduciendo al mínimo el plantel de trabajadores en el establecimiento de Eldorado.

Apenas un par de días después que apareciera ese rumor, se conoció que el sábado último, habrían despedido a más 40 trabajadores, por lo que la nómina se reduciría a menos de 250 personas vinculadas a la fábrica. Lamentablemente, no serían los últimos y más aún si es que próximamente no aparecen nuevos contratos de producción.

Cabe mencionar que el gremio UTICRA tampoco tiene precisiones sobre la cantidad de despidos.