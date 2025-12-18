Diputados aprobó el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados aprobó este jueves en general el Presupuesto 2026, impulsado por el oficialismo, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Sin embargo, el resultado quedó rápidamente opacado por un revés clave: durante la votación en particular, fue rechazado el Capítulo XI, que contenía el artículo 75, destinado a derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La sesión, que se extendió hasta la madrugada, estuvo marcada desde el inicio por la decisión de votar el articulado por capítulos, una metodología que generó fuertes cuestionamientos de la oposición, que interpretó la estrategia como un intento de “blindar” el artículo más controvertido del proyecto. Incluso antes de llegar al capítulo en discusión, el diputado Nicolás del Caño presentó una moción de reconsideración para modificar el esquema de votación, que fue rechazada por 124 votos contra 115.

La atención se concentró finalmente cerca de la 1.30 de la madrugada, cuando se sometió a votación el Capítulo XI. De manera sorpresiva para el oficialismo, el resultado fue adverso: 124 votos en contra, 115 a favor y 2 abstenciones, lo que dejó sin efecto todo el capítulo, incluidos los artículos incorporados a último momento para reforzar su aprobación.

El rechazo representó un golpe político para el Gobierno, que había apostado a ese tramo del Presupuesto para avanzar sobre normas que el Congreso había aprobado este año, vetadas luego por el presidente Javier Milei y ratificadas por ambas cámaras. El artículo 75 proponía explícitamente dejar sin vigencia las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, además de establecer nuevos mecanismos de actualización de aranceles para prestaciones vinculadas a personas con discapacidad.

Tras la derrota, sectores de la oposición intentaron rescatar algunos artículos que quedaron automáticamente descartados con la caída del capítulo. El diputado Nicolás Massot, del interbloque Unidos, propuso reincorporar iniciativas vinculadas al INVAP, la CONAE y la prórroga de la Ley de Energías Renovables, pero la iniciativa no prosperó. En medio del desconcierto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dispuso un cuarto intermedio poco antes de las 2 de la mañana.

Al reanudarse la sesión, sin acuerdo político cerrado, se avanzó directamente con la votación del Capítulo XII, dejando sin efecto cualquier intento de recomposición del articulado perdido. El cierre dejó expuestas las diferencias internas y un clima de fuerte confrontación, con durísimos cruces entre legisladores del oficialismo y de los principales bloques opositores.

Más allá del traspié, el proyecto de Presupuesto 2026 quedó aprobado en general y avanzó en el resto de los capítulos, aunque el rechazo del Capítulo XI reconfiguró uno de los ejes centrales del debate fiscal y político, en particular en torno al financiamiento universitario y a las políticas vinculadas a discapacidad, dos áreas que seguirán siendo foco de disputa en el Congreso.