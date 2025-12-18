Misiones prorroga los programas Ahora hasta marzo de 2026

En medio de las dificultades económicas que atraviesa el país, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció a través de la red social X la prórroga de los programas Ahora, una política pública central para sostener el consumo y acompañar al comercio y la producción local.

La medida estará vigente desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2026 y se concreta mediante un acuerdo entre el Gobierno provincial, las entidades bancarias y el sector privado participante.

En su mensaje, el mandatario destacó que los incentivos al consumo resultan fundamentales para amortiguar la caída de la demanda y proteger al comercio, el empleo y el tejido productivo de la provincia, especialmente en un contexto de retracción del consumo a nivel nacional.

La prórroga alcanza a un amplio abanico de programas que impactan directamente en la economía cotidiana de las familias misioneras y en distintos sectores productivos. Entre ellos se incluyen: Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Mujer, Ahora Viajá por Misiones, Ahora Estudiantes, Ahora Construcción, Ahora Carne, Ahora Gastronomía, Ahora Feria, Ahora Mascotas, Ahora Pan, Ahora Gas, Ahora Neumáticos, Ahora Remedios y Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen.