El Senado comenzó el debate de la reforma laboral

El Senado de la Nación inició hoy el tratamiento en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, con la intención de avanzar rápidamente hacia su aprobación antes de fin de año.

El oficialismo apunta a obtener dictamen en los próximos días y llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para el viernes 26 de diciembre.

La agenda comenzó a las 9, cuando se constituyeron por separado las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. A partir de las 11, ambas se reunen en plenario para dar inicio formal al debate y a la ronda de exposiciones. Entre los primeros invitados figuran el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

La habilitación del debate fue definida tras una reunión mantenida este martes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque del Senado, en la que se acordó la integración de las comisiones que analizarán de manera simultánea la reforma laboral y el proyecto de modificación de la ley de glaciares.

Según lo previsto, el esquema de trabajo contempla dos jornadas de debate y un total de 15 expositores. Diez de ellos fueron propuestos por La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que los cinco restantes corresponden al interbloque peronista.

El oficialismo se apoya en un acuerdo político que permitió conformar una mayoría circunstancial de 44 senadores, clave para controlar las comisiones. No obstante, para la votación en el recinto será necesario alcanzar al menos 37 senadores que aseguren el quórum y acompañen la iniciativa.

En la comisión de Trabajo y Previsión Social, integrada por 17 miembros, el oficialismo y sus aliados contarán con 12 bancas, frente a cinco del peronismo. Una composición similar se replicará en la comisión de Presupuesto y Hacienda, también con 17 integrantes.

En paralelo, la Cámara alta avanzará con el análisis del proyecto que propone modificar la ley de glaciares. Para ese tratamiento se conformarán las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en respuesta a un planteo sostenido por provincias con actividad minera.

El cronograma anticipa una semana de intensa actividad legislativa en el Senado, con debates simultáneos y un oficialismo decidido a acelerar definiciones clave antes del cierre del año parlamentario.