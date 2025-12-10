Confirman un caso de sarampión y hay alerta en Entre Ríos

Un caso de sarampión en un niño residente en Entre Ríos encendió las alarmas sanitarias en el país y motivó que el Ministerio de Salud emitiera una alerta epidemiológica. La decisión apuntó a advertir sobre la situación e instar a los equipos de salud a reforzar la vigilancia ante una enfermedad que exige detección temprana para evitar su propagación.

Según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, la cartera sanitaria pidió verificar y completar los esquemas de vacunación y recomendó sensibilizar a la población. La intención fue que cualquier persona que presente fiebre y exantema busque atención médica de inmediato, ya que estos signos resultan fundamentales para identificar el sarampión.

La importancia de la vacuna

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. Entre los síntomas más habituales aparecen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. En los cuadros más severos, sobre todo en menores de 5 años o individuos malnutridos, puede derivar en neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera o incluso la muerte.

El Ministerio recordó que la transmisión ocurre mediante gotas respiratorias expulsadas por personas infectadas y que el virus puede permanecer activo en el aire o en superficies por hasta dos horas. Aunque no existe un tratamiento antiviral específico, la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

El viernes pasado, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud confirmó como caso positivo a un niño de 2 años y 4 meses, residente en Santa Elena, en el departamento La Paz. El cuadro comenzó el 24 de noviembre con fiebre de 38°C, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. La primera consulta médica ocurrió el 26 de noviembre en un centro pediátrico local, donde no requirió internación.

Las primeras pruebas de IgM resultaron indeterminadas, por lo que se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia. Allí se detectó el virus mediante rt-PCR y continúan los estudios para identificar el genotipo viral. El niño cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en 2024, no presenta comorbilidades y permanece clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su familia.

Durante la investigación epidemiológica se identificó un viaje reciente a Casilda, en Santa Fe, entre el 14 y el 15 de noviembre. A su vez, los contactos estrechos ya fueron individualizados y permanecen bajo seguimiento activo, con control de esquemas de vacunación y recomendaciones de vigilancia de síntomas.