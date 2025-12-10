Misiones exige definiciones a Nación sobre el Fondo Especial del Tabaco

En la previa a la reunión regional del Consejo Federal Agropecuario (CFA), el Ministerio del Agro y la Producción convocó este martes a una mesa de trabajo junto a las entidades gremiales tabacaleras.

El encuentro reunió al ministro Facundo López Sartori, al subsecretario de Tabaco Carlos Pereira, y al funcionario nacional Martín Gustavo Giaccio, subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La reunión tuvo como objetivo revisar la nota formal presentada a Nación, donde se expresa la preocupación por la falta de avances y respuestas respecto del Fondo Especial del Tabaco (FET), especialmente en lo relacionado a los Programas Operativos Anuales (POA) y a los recursos del 20% que corresponden a Misiones. Entre los puntos planteados se destacan la lentitud en la aprobación de los POA, la ausencia de información sobre su estado administrativo, la falta de datos precisos sobre los fondos de la provincia y la carencia de un canal efectivo de comunicación institucional.

Fondo Especial del Tabaco

López Sartori sostuvo que “el sistema tabacalero no puede verse afectado por demoras administrativas. Lo que está en juego es el sustento de miles de familias y la continuidad de programas esenciales. Misiones cumplió en tiempo y forma; ahora solicita previsibilidad y respuestas concretas de Nación”. El ministro destacó además la importancia de consolidar una posición provincial unificada en el marco del CFA.

Por su parte, Carlos Pereira remarcó que “la falta de información y seguimiento genera incertidumbre y dificulta la planificación de toda la cadena. El FET es una herramienta fundamental que debe gestionarse con responsabilidad y claridad. Estamos solicitando algo básico: conocer el estado real de los POA y destrabar lo pendiente”. Señaló también que la provincia agotó todas las gestiones administrativas previas sin respuestas satisfactorias.

La presencia de Giaccio permitió intercambiar información y plantear directamente las preocupaciones del sector. Las entidades gremiales valoraron el espacio, pero reiteraron la necesidad de que Nación regularice la situación, informe los avances y restituya un canal formal de seguimiento que brinde certidumbre al sector.

El documento provincial se elevará también en el ámbito del CFA para que la problemática tenga un tratamiento urgente y federal. El Ministerio del Agro reafirmó que continuará acompañando al sector tabacalero y defendiendo la importancia del FET para la economía y estabilidad social de miles de familias productoras de Misiones.