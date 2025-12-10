Asumirán hoy los nuevos diputados y concejales en la provincia

Este miércoles a las 10, asumirán las autoridades electas en los comicios del pasado 8 de junio.

La sesión especial de la Legislatura está convocada para las 10 horas y tendrá como principal definición la elección de Sebastián Macías como nuevo presidente de la Cámara de Representantes.

Su llegada a la conducción del cuerpo se dará tras la decisión de Oscar Herrera Ahuad de asumir su banca como diputado nacional, dejando vacante el cargo que ocupaba hasta ahora.

En su lugar, quien asumirá en la Legislatura provincial será Hugo Benítez, completando el esquema de representación del Frente Renovador.

En el plano parlamentario, jurarán los nuevos legisladores surgidos de las urnas.

Por el Frente Renovador asumirán el propio Macías (encabezó la lista), Paula Franco, Horacio Martínez, Arabela Soler (fue electa Fátima Cabrera pero decidió continuar como intendente de General Urquiza), Roque Soboczinski, Aryhatne Bahr y Juan Manuel Rodríguez.

La Libertad Avanza incorporará a Walter Báez (tendrá el lugar que iba a ocupar Diego Hartfield antes de ser electo diputado nacional), Samantha Stekler, Adrián Núñez, Beatriz Guerrero y Osvaldo Manzoni. Por la Vida y los Valores sumará a Ramón Amarilla (aunque no estará en este bloque y se unirá a “Algo Nuevo” con Miguel Núñez), Rita Flores, Walter Ríos y Débora Mangone.

El Partido Agrario y Social hará lo propio con Héctor Bárbaro y Elvani Goring. El Partido Libertario incorporará a Martín Arjol, mientras que el Frente Unidos por el Futuro estará representado por el radical Santiago Koch.

La Libertad Avanza confirmó que acompañará la postulación de Sebastián Macías a la presidencia de la Cámara, pero reclamará para sí la vicepresidencia primera, en su carácter de segunda fuerza más votada a nivel provincial.

Concejos deliberantes

En Posadas, el Concejo Deliberante fue convocado a una sesión especial a las 7.30 para formalizar la toma de juramento de los nuevos ediles, elegir autoridades y conformar las comisiones para el período 2025-2026.

En la capital provincial asumirán Daniel Vigo y Malena Mazal por el Frente Renovador; Fernando Zarza y Ángel Mario Martínez por Por la Vida y los Valores; María Elena Fernández y Santiago Javier Horianski por La Libertad Avanza; y Pablo Argañaraz, reelecto con el Partido Libertario, pero luego se terminó uniendo a LLA y será el presidente del bloque.

En cuanto a las autoridades, Vigo asumirá la presidencia del poder legislativo local, en reemplazo de Jair Dib, quien será jefe de bloque renovador.

El nuevo Concejo quedará conformado por 14 integrantes, con siete bancas del Frente Renovador de la Concordia y siete de distintos espacios opositores. Además, en la sesión se tratarán la lectura y aprobación del decreto de convocatoria, la toma de juramento de los ediles, la elección de autoridades, la conformación de las comisiones permanentes y parlamentarias y la fijación del día y horario de las sesiones ordinarias del período legislativo 2026.

Procesos similares se desarrollan en los concejos deliberantes de Puerto Iguazú, Eldorado, Leandro N. Alem, Montecarlo, Puerto Rico, San Pedro, El Soberbio, San Vicente y Aristóbulo del Valle, donde también se renovaron parcialmente las bancas tras los comicios provinciales.

Cabe recordar que las elecciones del 8 de junio registraron una participación del 55,46% del padrón, con más de 550.000 votantes sobre un total de 1.002.304 electores habilitados.

Fuente: Primera Edición