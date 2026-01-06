Semana con tiempo estable

martes, enero 6, 2026
Este lunes, la provincia inicia la semana bajo condiciones meteorológicas estables, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables. Una masa de aire seco predomina en la región, generando mañanas frescas a templadas y tardes cálidas, características típicas del verano.

Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con intensidad leve, lo que contribuirá a moderar el ascenso térmico durante la jornada. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad estimada entre el 5 y el 30 %, mientras que la posibilidad de nieblas y neblinas será de nivel medio, especialmente en horas de la mañana.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 32 °C en la localidad de Montecarlo, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 10 °C y una sensación térmica cercana a los 8 °C. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

