Fuerte caída del consumo eléctrico en Misiones y el NEA

El consumo de energía eléctrica en la Argentina mostró en noviembre de 2025 una marcada desaceleración, con impacto directo en Misiones y en el conjunto del NEA y el Litoral.

Según datos oficiales de CAMMESA difundidos por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) y replicados por medios nacionales, la demanda eléctrica cayó un 3,2% interanual y alcanzó el nivel más bajo para ese mes desde 2021.

En ese contexto, Misiones encabezó el ranking nacional de caída del consumo, con un desplome interanual del 33%, una cifra que la posiciona como la provincia más afectada del país. La tendencia negativa también se replicó en otras jurisdicciones de la región: Formosa (-12%), Chaco (-11%) y Corrientes (-10%), mientras que Santa Fe, ya en el Litoral, registró una baja del 5%.

A nivel regional, los números reflejan un escenario preocupante. El NEA acumuló una retracción del 14,8%, la más pronunciada del país, seguido por el Litoral, con una caída del 4,7%, confirmando que el descenso del consumo no se limitó al Área Metropolitana de Buenos Aires, sino que tuvo un fuerte correlato en el interior.

De acuerdo a los informes citados por la prensa nacional, el retroceso fue generalizado en todos los segmentos. El consumo residencial, que representa el 43% de la demanda nacional, cayó un 2,8%; el comercial mostró la baja más fuerte, con un 6,5%, y el industrial registró una disminución más moderada del 0,4%. En el caso del NEA y el Litoral, esta dinámica se asocia tanto a condiciones climáticas más benignas como a un menor nivel de actividad económica, especialmente en comercio y servicios.

Uno de los factores claves fue la temperatura. En noviembre de 2025, la media nacional fue de 20,6 °C, inferior a la del mismo mes del año anterior, lo que redujo significativamente el uso de sistemas de refrigeración, especialmente en provincias con climas tradicionalmente cálidos como Misiones y el norte correntino.

En el acumulado del año, la tendencia se consolida. La demanda eléctrica total cayó un 0,4% en los primeros once meses de 2025, mientras que el año móvil muestra una retracción del 0,6%, configurando un escenario de consumo contenido a nivel estructural, según remarcan los análisis difundidos a nivel nacional.

Pese a esta baja sostenida, el sistema eléctrico mantiene como referencia el récord histórico de demanda, registrado el 10 de febrero de 2025, cuando se alcanzaron 30.257 MW durante una ola de calor extrema. En noviembre, el pico mensual fue sensiblemente menor, con 23.537 MW.

Los datos, publicados por medios nacionales a partir de información oficial, muestran que la caída del consumo eléctrico en Misiones y en el NEA no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia regional marcada, que combina menor demanda climática y señales de enfriamiento de la actividad económica en amplias zonas del país.