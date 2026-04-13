Se levantó el paro de colectivos y el servicio comienza a normalizarse

Tras casi dos días de conflicto, el servicio de transporte urbano comenzó a restablecerse en Posadas, Garupá, Candelaria y Oberá, luego de que los choferes decidieran levantar la retención de tareas que había paralizado la circulación de colectivos en gran parte de la provincia.

La medida de fuerza, que se extendió por más de 40 horas, estuvo vinculada al incumplimiento en el pago de haberes correspondientes al mes de marzo. Con avances en las gestiones y compromisos asumidos por las empresas, los trabajadores retomaron sus actividades y las unidades empezaron a salir nuevamente a las calles.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron a Primera Edición que se alcanzó un principio de acuerdo con el grupo empresario responsable del servicio, lo que permitió destrabar el conflicto y dar inicio a la reactivación del sistema. En ese marco, indicaron que el restablecimiento será progresivo, con frecuencias que irán normalizándose con el correr de las horas.