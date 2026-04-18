“Reto viral”: colegios en alerta y refuerzo de seguridad en Posadas

Distintos establecimientos educativos de Posadas se encuentran en estado de alerta tras la aparición de amenazas vinculadas a un supuesto “reto viral” que circula en redes sociales. Como medida preventiva, las instituciones activaron los protocolos de seguridad previstos y reforzaron los controles internos.

Entre los colegios afectados se encuentran el Instituto Posadas y el Instituto Roque González, que enviaron comunicados a las familias de los alumnos para informar sobre las medidas adoptadas. En el Roque González, las autoridades detectaron escritos en los sanitarios que anticipaban un posible “tiroteo” para este viernes, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

En el comunicado difundido por el Instituto Posadas se señala: “Compartimos este comunicado con el fin de mantenerlos informados sobre las medidas de seguridad implementadas. Agradecemos su colaboración y acompañamiento en este proceso para resguardar el bienestar de todos los estudiantes”.

Las autoridades educativas remarcaron que se trata de una acción preventiva y que se trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad de las familias y el normal desarrollo de las actividades escolares. Mientras tanto, se investiga el origen de los mensajes y su posible relación con un desafío viral que ya generó situaciones similares en otras provincias del país.