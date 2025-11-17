Passalacqua trasladó el asueto por el natalicio de Andrés Guacurarí al 1 de diciembre

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto Nº 2329, mediante el cual se traslada el asueto provincial por el natalicio del Comandante General Andrés Guacurarí y Artigas del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.

La decisión se enmarca en las leyes que reconocen la fecha como Fiesta Cívica Provincial, destacando el valor histórico de Andrés “Andresito” Guacurarí y Artigas y el protagonismo de la población indígena en el proceso emancipador sudamericano.

El decreto invita a los poderes Judicial y Legislativo, así como al Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con presencia en Misiones, a adherirse a la medida.