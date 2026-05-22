viernes, mayo 22, 2026
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Nublado y frío

Argenta Plus

La Dirección General de Alerta Temprana de Misiones indicó que este viernes continuará el ambiente fresco a templado, con abundante nubosidad y probables lluvias leves en la zona norte provincial debido al ingreso de humedad desde Brasil y la formación de un sistema de baja presión.

El organismo provincial estimó para este viernes una máxima de 17°C en San Javier y una mínima de 4°C en Apóstoles, con sensación térmica de apenas 2°C.

Para el sábado, el reporte prevé condiciones algo más estables, aunque todavía con mañanas frías y posibilidad de precipitaciones aisladas en el norte misionero. Las temperaturas alcanzarían los 20°C en Iguazú, mientras que la mínima volvería a ubicarse cerca de los 6°C en Apóstoles.

En tanto, el domingo se presentaría con cielo mayormente despejado, vientos suaves del este y un leve ascenso térmico. Según Alerta Temprana, la máxima provincial podría llegar a los 23°C en Montecarlo, marcando el inicio de un cambio progresivo hacia condiciones más templadas.

También te puede gustar

Desde mayo, entran en vigencia en Misiones las autorizaciones digitales con QR para viajar con menores

Argenta Plus

Corrientes: Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta

Argenta Plus

Lluvias y tormentas en la provincia

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *