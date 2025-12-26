Navidad en Cataratas: llegó el visitante 1.500.000

El Parque Nacional Iguazú y el Área Cataratas celebraron la Navidad con la llegada de su visitante número 1.500.000 en 2025, un hito que refleja el crecimiento sostenido del turismo en la región.

Las estadísticas muestran una diversidad de procedencias: argentinos de distintas provincias, misioneros, brasileños y turistas internacionales que consolidan a las Cataratas como uno de los destinos más elegidos del mundo. El flujo de visitantes extranjeros, especialmente de países del Mercosur, se complementa con un fuerte aporte nacional, donde residentes locales y jubilados también forman parte de este récord histórico.

Este logro está acompañado de un plan de mejoras en infraestructura y mantenimiento de los espacios, que garantizan excelencia y disfrute en cada visita. Se han reforzado senderos, áreas de descanso y servicios, con el objetivo de preservar la experiencia de contemplar las Cataratas en un entorno seguro y cuidado. La combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad.