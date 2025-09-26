Las lluvias y tormentas vuelven este sábado a la provincia

El tiempo en Misiones cambiará de manera marcada a partir de mañana -sábado-, cuando la provincia quedará bajo la influencia de un sistema de baja presión y el ingreso de un frente frío que traerán inestabilidad, lluvias y tormentas aisladas.

De acuerdo a la Dirección General de Alerta Temprana (DGAT), hoy será una jornada marcada por el predominio del sol y temperaturas en ascenso hacia la tarde. La rotación de los vientos del este al noreste aportará un clima fresco en las primeras horas, con una mínima de 10 °C en Bernardo de Irigoyen, y una máxima que alcanzaría los 29 °C en San Javier. Hacia la noche se prevé un incremento de nubosidad, aunque no se esperan precipitaciones.

La situación comenzará a modificarse el sábado al mediodía, con abundante cobertura nubosa y precipitaciones que llegarán primero a la zona Sur y se irán extendiendo al resto del territorio hacia la noche. Las lluvias podrían acumular entre 1 y 36 milímetros, con probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas de viento que alcanzarían los 40 kilómetros por hora.

Los vientos soplarán del norte hasta el mediodía del sábado, cuando rotarán al sureste, favoreciendo el ingreso de aire más fresco y provocando un descenso de las máximas, especialmente en el sur provincial. Eldorado registraría la temperatura más alta del día con 31 grados, mientras que Bernardo de Irigoyen marcaría la mínima de 12.

El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias durante la madrugada y parte de la mañana. Aunque se espera una mejora hacia el mediodía, el cielo permanecerá mayormente cubierto en toda la provincia. Los vientos del sur y sureste mantendrán un ambiente más fresco y húmedo, con ráfagas que podrían intensificarse hasta los 50 kilómetros por hora. Puerto Iguazú alcanzaría 27 grados de máxima, en tanto Apóstoles tendría la mínima provincial con 13 grados.

El organismo provincial también señaló que, pese a las precipitaciones, la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos. El cambio más notorio será el descenso térmico que se sentirá con mayor fuerza desde el domingo, afectando primero a la zona Sur y luego al Centro y Norte.