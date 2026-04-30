La CGT anunció una movilización contra el Gobierno nacional en la previa del Día del Trabajador

El jueves 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará una nueva movilización con reclamos hacia el Gobierno nacional. Entre los principales puntos están las críticas a la pérdida de poder adquisitivo.

En declaraciones radiales, Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la central obrera, criticó los números establecidos por Nación, como la inflación y los índices de pobreza. Y aseguró que entre los próximos días la CGT va a sacar su propio índice de inflación.

Además, aclaró que no hay un paro general previsto, pero que no está descartado debido a los últimos acontecimientos. “Seguramente la conflictividad va a seguir escalando por la situación diaria. ¿Dónde están las 15 millones de personas que sacaron de la pobreza? Cada vez vemos más gente en la marginalidad. Este gobierno es muy insensible ante los intereses del pueblo argentino. El clima social va a cambiar, la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes“, cuestionó.

“Que dejen de mirar su metro cuadrado, lo que pasa en Balcarce 50 no es lo que está pasando en Argentina. No podemos seguir viviendo de esta falacia”, añadió.

A nivel nacional, más del 80% de la población asegura tener dificultades para llegar a fin de mes. El dato expone la fragilidad de las economías familiares en el contexto actual. Los resultados surgen a partir de un relevamiento a nivel país, realizado por la consultora Delfos, que refleja la grave situación económica que enfrentan los hogares argentinos.

“Nosotros ya tenemos más del 80% de los argentinos que nos dicen que tienen dificultades para llegar a fin de mes. O directamente no les alcanzan sus ingresos para hacer frente a sus compromisos mensuales”, señaló Luis Dall’Aglio, titular de Delfos.

El estudio, que la consultora viene realizando desde hace más de dos años y medio, incorporó en su última medición un dato clave: el crecimiento del multiempleo. Según explicó el especialista, el 43% de los argentinos está buscando un segundo trabajo para poder completar sus ingresos. “Es un número que pone en blanco sobre negro esto del multiempleo. Habla de la vulnerabilidad laboral de los argentinos”, sostuvo.