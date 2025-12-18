Jornadas de calor intenso

La provincia de Misiones continuará bajo la influencia de una masa de aire cálido y húmedo que favorecerá condiciones de estabilidad atmosférica durante los próximos días.

Según el informe meteorológico, este jueves se presentará con “tiempo estable, con sol, templado a la mañana y caluroso por la tarde”, acompañado por cielos algo nublados y un marcado ascenso de las temperaturas máximas.

De acuerdo al parte oficial, “los vientos predominarán del noreste, suaves a leves”, sin precipitaciones previstas para el territorio provincial. La probabilidad de lluvias se ubica entre el 5 y el 15 %, mientras que la posibilidad de nieblas y neblinas es considerada media. En cuanto a los registros térmicos, la temperatura máxima alcanzaría los 36 °C en San Javier, con una mínima estimada en 14 °C, también en esa localidad.

Para el viernes 19 , el pronóstico indica condiciones similares, con “ambiente templado durante la mañana y calor por la tarde”. El informe señala que “se mantienen las condiciones de buen tiempo, con un nuevo ascenso de las temperaturas impulsado por el predominio de vientos del norte”. No se esperan lluvias, aunque la probabilidad de precipitación aumenta levemente, ubicándose entre el 10 y el 20 %.

Ese día, la temperatura máxima provincial se estimará en 36 °C para Eldorado, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39 °C, mientras que la mínima rondará los 18 °C en San Vicente. Los vientos continuarán soplando del sureste y noreste, con velocidades moderadas y ráfagas ocasionales.

En tanto, el sábado 20 e prevé un leve cambio en la dinámica atmosférica, especialmente en el norte misionero. El reporte advierte una “tendencia hacia un incremento de la inestabilidad en la mitad norte de la provincia, aunque por el momento es baja la probabilidad de lluvias”. La jornada comenzará mayormente despejada y templada, con aumento de la nubosidad hacia el mediodía y condiciones calurosas por la tarde.

Pese a este aumento de la cobertura nubosa, el informe aclara que “la acción de un sistema de alta presión mantendría estables, al menos hasta la madrugada del domingo, las condiciones meteorológicas en la provincia”. Las temperaturas máximas volverán a ubicarse en torno a los 36 °C en San Javier, con una sensación térmica cercana a los 39 °C, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen con 19 °C.

En todos los casos, la calidad del aire se mantendrá en niveles medios, y las autoridades recomiendan extremar cuidados ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.