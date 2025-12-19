La CGT rechazó la reforma laboral y advirtió que darán «la lucha en todos los ámbitos»

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este jueves una movilización masiva en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno. El acto comenzó a las 15 y hablaron los miembros de la nueva conducción de la central, integrada por los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

El tono de los discursos fue duro contra la reforma y las políticas del Gobierno. «Siguen sin escucharnos», avisó Jorge Sola y advirtió a las autoridades que, de persistir en esta actitud, profundizarán el plan de lucha hasta «terminar en un paro nacional», según refleja Ámbito.

En la previa de la movilización, la Plaza de Mayo apareció vallada y con un fuerte operativo policial a la espera de que se acerquen los primeros manifestantes cerca del mediodía. Por otro lado, las autoridades de seguridad advirtieron que el objetivo es evitar cortes totales de calles, aunque reconocieron que el potencial volumen de la marcha puede dificultar la aplicación del protocolo antipiquete.

Cabe destacar que el Senado se encuentra debatiendo la reforma en comisiones, lo que despertó la reacción sindical. Se espera que el oficialismo consiga dictamen de cara al fin de semana y se comience a discutir en el recinto la próxima semana.

Desde el Gobierno sostienen que el proyecto es una pieza clave del programa económico para reactivar el empleo formal, reducir la litigiosidad y terminar con un esquema que, según argumentan, desalienta la contratación y empuja a millones de trabajadores a la informalidad.